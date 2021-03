Am Mittwochnachmittag kam es auf der A 70 zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Haßfurt zu einem Verkehrsunfall . Laut ersten Informationen war ein Fahrzeug mit einem Anhänger in Richtung Bamberg unterwegs, als es von einem Lastwagen überholt wurde. Durch den Luftzug beim Überholvorgang kam das Anhängergespann ins Schlittern. Ein nachfolgender Lastwagen kollidierte leicht mit dem Anhänger, wodurch sich das Gespann drehte. Das Fahrzeug krachte in die Mittelleitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Anhänger stellte sich quer über zwei Fahrbahnen. Der Fahrer des Gespanns wurde leicht verletzt. red