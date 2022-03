Zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Wartmannsroth und Windheim. Ein 64-jähriger Harley-Fahrer fuhr mit seinem Krad auf dem Ortsverbindungsweg von Wartmannsroth in Fahrtrichtung Windheim. Durch eine nichtangepasste Fahrweise wurde er mit seinem Krad kurz vor Windheim aus einer Rechtskurve getragen, berichtet die Polizei Hammelburg. Zu dieser Feststellung geben die eindeutigen Unfallspuren Anlass. Gestürzt kam er auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der Kradfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt, heißt es weiter. pol