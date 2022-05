Er wäre am Dienstag, 10. Mai, 150 Jahre alt geworden: Graf Karl von Luxburg (1872 -1956), der das Schloss in Aschach maßgeblich geprägt hat. Aus diesem Anlass organisieren die Museen Schloss Aschach für Dienstag, 10. Mai, eine Führung. Bei einem einstündigen Rundgang ab 15 Uhr stehen der Graf und sein Wirken auf Schloss Aschach im Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Museum.

Bereits mit seinen Eltern und Brüdern verbrachte der junge Graf viele Sommer auf Schloss Aschach. Die Familie hatte das Schloss 1874 erworben. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften war Graf Karl als Diplomat tätig. Auch im Ausland blieb er Schloss Aschach verbunden. Nach dem Tod seiner Mutter zog er 1929 mit seiner Frau in das Schloss und richtete es nach seinem Geschmack ein. 1955 übergab er das Schloss dem Bezirk Unterfranken und legte somit den Grundstein für das Museum. Anmeldung ist unter www.schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de und Tel.: 09708/70 418 820 möglich. red