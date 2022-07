Ganz offiziell baute Bürgermeister Günther Hübner (CSU) den Grundstein für das neue Feuerwehrgerätehaus ein, das am Festplatz bereits im Entstehen ist, denn die ersten Außenmauern wurden bereits von der Firma Mickan hochgezogen.

Mit dabei waren die nahezu komplette Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr mit Kommandant Steffen Kretzer und Vorsitzendem Andreas Stein an der Spitze, den Mitgliedern des Gemeinderates und natürlich auch Architekt Berthold Just aus Bindlach. Nach dem Bau des Kindergartens vor mehr als 25 Jahren ist es die zweite Grundsteinlegung, die von der Gemeinde Harsdorf jetzt am Feuerwehrgerätehaus vorgenommen wurde.

Dazu ließ Bürgermeister Günther Hübner eine Zeitkapsel aus Edelstahl anfertigen, die mit verschiedenen Utensilien, wie einer Urkunde, verschiedenen Geldmünzen und den Tageszeitungen gefüllt und zusammen mit dem Grundstein eingemauert wurde.

Bürgermeister Hübner: "Es ist nur eine kleine Feier, aber für so ein großes Projekt mit Kosten von 1,2 Millionen Euro angebracht." Beim Heizungssystem wurde auf "modern" gesetzt. Und mit der Schaffung eines zweiten Stellplatzes wurde auch an die Zukunft gedacht.

Pfarrer Christian Schmidt sprach dazu auch einige biblischen Gedanken an: "Ich hoffe, dass dieses Haus auf festem Grund und auf festem Fundament steht und über viele Jahre seinen Dienst tut." Er legte auch einen Gruß der Kirchengemeinde mit einem kleinen Kreuzsymbol in die Kapsel. Rei.