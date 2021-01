Die Coburger Faschingsgesellschaft Narrhalla will ihre Fans und Freunde aufmuntern und hat sich etwas Besonderes ausgedacht: Da dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Prunksitzung der Coburger Narrhalla ausfallen musste, bringt die Narrhalla das Event kostenlos nach Hause ins heimische Wohnzimmer. Am Samstag, 6. Februar, um 19.11 Uhr können alle Interessierten ein Potpourri aus den vergangenen Sitzungen erleben und sich von der Stimmung anstecken lassen, teilt die Narrhalla mit. Moderiert wird die Show "Coburg wie es impft und lacht!” von Radio- und Fernsehmoderator Daniel Ebert. Es gibt Live-Schaltungen zu bekannten Gesichtern und Freunden des Vereins und außerdem einen Gastauftritt von Stefan Eichner "Das Eich", natürlich live. Die circa einstündige Sendung wird ihrem Publikum auch einen Einblick in die vergangenen Prunksitzungen mit aktuellen Grußworten und Gags von Kleinkunststars wie Ines Procter, Christoph Maul, Mäc Härder, Oliver Tissot, Daphne de Luxe, Marggus Söder alias Wolfgang Krebs und Sebastian Reich und Amanda gewähren. Nicht zu vergessen sind die schweißtreibenden Highlights vom Männer- und Damenballett der Narrhalla. Natürlich wird auch die beliebte Taxibütt nicht fehlen, die mit frischen Gags mit Regionalbezug produziert wurde.

Gute-Laune-Paket

Für gute Faschingsstimmung zu Hause bietet die Coburger Narrhalla zudem ein Faschingspaket an - mit Bier und/oder Prosecco und lustigem Faschingszubehör. Das Paket steht zum Abholen bei Wein Oertel, Große Johannsigasse, oder beim Münchner Hofbräu, Kleine Johannsigasse 8, bereit. Die Bestellung erfolgt ausschließlich vorher online. Details zur Bestellung unter www.coburger-narrhalla.de oder auf der Facebookseite der Coburger Narrhalla. Mit dem Kauf unterstützen die Fans die sozialen Spendenprojekte der Coburger Narrhalla. Unter allen Käufern verlost die Narrhalla zudem attraktive Preise wie zwei mal zwei Plätze auf dem Zugwagen beim nächsten Gaudiwurm, zwei mal freien Eintritt für zwei Personen zur Prunksitzung und fünf mal freien Eintritt für zwei Personen zum nächsten Hofbräufasching. Die Verlosung findet live in der Sendung statt. red