"Fingerstyle & More" gibt es bei einem Konzert mit dem Gitarristen Michael Dandorfer, zu dem am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr in das alte Schäferhaus in Mainleus (Wernstein 16) eingeladen wird.

"Als ich das erste Mal Tommy Emmanuel live erlebt habe, hat mich das voll umgehauen. Diese Energie und Wärme, mit nur einer Sologitarre solche Klangwelten zu schaffen, finde ich absolut faszinierend", sagt Michael Dandorfer - eine Gitarre, die Groove, Harmonien und Melodien gleichzeitig vereint.

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass der Stil von Merle Travis einer der am meisten kopierten Gitarren-Stile der Welt heutzutage ist. Die Techniken, in dieser Art Gitarre zu spielen werden in jeder Form von Musik - von Blues zu Folk, von Jazz zu Rock, und weiter zum "modern Fingerstyle" konstant eingesetzt.

Und dieser Fingerstyle hat sich stetig weiterentwickelt. Seine bekanntesten Vertreter heutzutage sind sicherlich Chet Atkins, Tommy Emmanuel und in der neueren Zeit Gitarristen wie Andy McKee, Jon Gomm oder Mike Dawes.

Mit Eigenkompositionen

Michael Dandorfer ist in Süddeutschland bislang als "Teamplayer" von Bands wie Grand Slam, Trio Burst, Delicious u.v m. bekannt. Mehrere Hundert Auftritte hat er mit seinen Projekten in weiten Teilen Europas erfolgreich absolviert und das Publikum mit seinem Gitarrenspiel begeistert.

"Ich wollte schon immer mal als Solist unterwegs sein und die Songs von meinen Idolen interpretieren. Dabei sind nun auch etliche Eigenkompositionen entstanden, die ich unbedingt den Menschen und Musikliebhabern näherbringen möchte."

Das Programm ist mehr als abwechslungsreich. Melodien zum Träumen neben groovende Rhythmen, verziert mit kleinen musikalischen Details. Acoustic Entertainment für den geneigten Musikliebhaber. Mit dem Programm "Fingerstyle & More" entführt Michael - auch bekannt als "Dandy" - Dandorfer seine Zuhörer in die Welt der Sologitarre - Klanggenuss der Extraklasse, lässig dargeboten.

Karten im Vorverkauf

Karten im Vorverkauf kosten 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. Vorbestellung unter 09229/7786 oder 01577/3836035. red