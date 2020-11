Ausgerechnet die Max-Brose-Straße! Um diese Straße hat es in der letzten Zeit nach der Sendung "ZDF Magazin Royale" erneut einigen Wirbel gegeben. Und nun hatten zwei junge Leute, ein 22-Jähriger und seine 18 Jahre alte Bekannte, beide vermummt, das Schild mit der Aufschrift "Max-Brose-Straße" abgeschraubt, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Unmittelbar nachdem dies am frühen Freitagmorgen geschehen war, kam eine Streifenbesatzung der Coburger Polizei vorbei. Als die beiden Vermummten die Polizisten in der Ketschendorfer Straße erblickten, ergriffen sie stadteinwärts die Flucht; die Beamten konnten sie aber in der Straße "Marienberg" stellen und vorläufig festnehmen. Nun müssen sich die beiden Coburger wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten. Das Schild ist wieder aufgetaucht, aber es fehlt noch das Tatwerkzeug, vermutlich ein Schraubenzieher, das die beiden bei ihrer Flucht offenbar weggeworfen haben. Wer den Schraubenzieher findet und/oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0 zu melden. red