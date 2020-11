Ein Pedelec entwendete am Sonntag, im Zeitraum von 12 bis 21 Uhr, in der Bauerngasse in Bad Neustadt ein Unbekannter. Das Rad war mit einem Schloss an einem Verkehrsschild gesichert, so die Polizei. Bei einer Streifenfahrt konnte das Fahrrad vor dem Kaufland aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben werden. pol