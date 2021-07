Ein Portemonnaie mit rund 800 Euro Bargeld und diversen Dokumenten und Bankkarten ist einem 80-jährigen Mann am Samstagabend abhandengekommen. Der Mann und seine Begleiterin waren in einem Restaurant in der Balthasar-Neumann-Promenade zum Essen und ab ca. 20 Uhr auf der Ludwigsbrücke. Im Anschluss daran gingen sie zurück in ihr Hotel in der Bismarckstraße, wo der Mann den Verlust der Geldbörse bemerkte. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht Zeugen, die helfen können, den Geldbeutel wiederzufinden. pol