Parallel zum Tag der offenen Tür bei den Genussanbietern am 13. September werden geführte Wanderungen zu den einzelnen Stationen angeboten. Bei Tour 1 führt Thermenkönigin Michelle I. durch Grundfeld und zeigt die Direktvermarkterinnen Helga Dressel und Anita Ostler. Der kleine Dorfrundgang beginnt um 13 Uhr an der Grundschule in Grundfeld und ist mit einem leichten Schwierigkeitsgrad zu bewerten. Die Tour 2 startet in Bad Staffelstein und folgt dem Weg unterhalb vom Staffelberg nach Loffeld. Dort findet Einkehr im Staffelbergbräu statt und ebenso ein Besuch der Genussanbieterinnen Adelgunde Gagel und Irene Grasser. Die Wanderung (Schwierigkeitsgrad mittel) startet um 10 Uhr am Stadtturm, Bamberger Straße 25. Die Tour 3 folgt dem Weg von Stublang über Weißbrem nach Gößmitz. Dort besteht Einkaufsmöglichkeit in der Ultschmühle. Weiter geht es nach Uetzing, wo die Einkehr beim Metzgerbräu ansteht. Anschließend wandern die Teilnehmer entlang der Döberten zurück zum Ausgangspunkt. Der Start der mittelschweren Wanderung ist um 10 Uhr der Wanderparkplatz in Stublang. Bei der Tour 4 wandert man von Bad Staffelstein nach Wiesen. Dort folgt die Einkehr bei der Brauerei Hellmuth, ehe der Weg weiter nach Unterzettlitz führt, wo ein Besuch der Brennerei Leicht ansteht. Beendet wird die Tour wieder in Bad Staffelstein beim Stadtcafé, wo es weitere Leckereien gibt. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Stadtmuseum, Kirchgasse 16 (Schwierigkeitsgrad mittel). Anmeldung bis spätestens Freitag, 11. September, 18 Uhr im Kur- & Tourismus-Service Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/33120. Die allgemeinen Hygienestandards sind einzuhalten. red