Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch eine Garage samt Carport in Rottenstein (Gemeinde Aidhausen) in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten den Brand glücklicherweise schnell unter Kon-trolle bringen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hofft nun auch auf Zeugenhinweise. Etwa gegen 2 Uhr verständigte ein Anwohner die Integrierte Leitstelle (ILS) für Feuerwehr und Rettungsdienst in Schweinfurt und meldete den Brand in der Forsthausstraße. Die Feuerwehren aus Hofheim, Aidhausen, Friesenhausen und Rottenstein waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden an den beiden Gebäuden sowie den dort geparkten Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, die genaue Ursache für den Brand zu ermitteln. Zeugen, die in der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon

09721/2021731 zu melden.