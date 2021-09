Ob es Zufall war oder es Vögel mit einer Vorliebe zu Fußballvereinen gibt, sei dahingestellt. Fakt ist: Unser Leser Werner Schlereth aus Hammelburg hat 50 Deko-Vogelhäuser von zwölf Bundesliga-Vereinen in seinem Garten aufgehängt und als erstes ist ein Vogelpaar beim 1. FC Nürnberg eingezogen. "Die Farbe und die Deko an den Häusern stört die Vögel beim Nester bauen offenbar nicht, denn inzwischen wurden in vielen von meinen über 50 Deko-Vogelhäuser in meinem Garten schon Nester gebaut", schreibt Werner Schlereth aus Hammelburg. Foto: Werner Schlereth