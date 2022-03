Auf das "Torsten Zwingenberger 4TET", das am Samstag, 12. März, im großen Kursaal von Bad Bocklet auftritt, dürfen sich die Jazzfreunde der Region freuen. Das Konzert mit dem bekannten Berliner Jazzmusiker Torsten Zwingenberger findet im Rahmen der Konzertreihe "Jazz in Bismarck's Basement" statt. Diese Konzertreihe wird vom Museum Obere Saline seit über 20 Jahren organisiert. Das Konzert findet im Kursaal statt, da hier die Corona-Schutzmaßnahmen optimal umgesetzt werden können. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist-Information Arkadenbau (Tel.: 0971 / 804 84 44) in Bad Kissingen, unter kissingen-ticket@badkissingen.de und in der Touristeninformation in Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030. Foto: Christa Zwingenberger