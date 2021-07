Eine Naturführung auf den Altenberg findet am Dienstag, 27. Juli, unter der Leitung von Natur- und Landschaftsführer Harald Hilbig statt. Die Führung beginnt um 15.30 Uhr und dauert circa 2,5 Stunden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren jeweils Wissenswertes über die Bäume, Sträucher und Kräuter, die am Wegrand vorkommen, beispielsweise ob diese essbar oder giftig sind. Zudem werden Tiere, die bei der Führung auftauchen, in ihrer Lebensweise beschrieben. Darüber hinaus werden Kulturdenkmäler auf der Strecke gezeigt und beschrieben. Auch der Naturschutz wird thematisiert. Eine Anmeldung bei Harald Hilbig ist im Vorfeld unter Tel.: 0971/ 723 7302 oder 0152/231 873 15 erforderlich. Die Führung wird vor Ort beim Gästeführer bezahlt. Treffpunkt ist am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Foto: Selfie Hilbig