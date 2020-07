Freiwillige Helfer im Landkreis erhalten zur Belohnung einen Einkaufsgutschein

90 Schülerlotsen machen ehrenamtlich im Landkreis Haßberge den Schulweg für ihre jüngeren Mitschüler sicherer. Davon wurden im zu Ende gehenden Schuljahr 42 Jugendliche neu ausgebildet. In den vergangenen Jahren fand als kleines Dankeschön jeweils ein Ausflug in einen Freizeitpark auf dem Programm. In diesem Jahr sponsorte coronabedingt die Kreisverkehrswacht Haßberge Warengutscheine über 20 Euro, die die engagierten Schüler in einem Elektronikmarkt einlösen können.

Stellvertretend für alle anderen Schülerlotsen überreichten die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Haßfurt, Dominique Heim und Matthias Krapf, die Gutscheine an der Waldorfschule Haßfurt. Im Beisein von Lehrer Walter-Johannes Pirling, dem Verkehrsbeauftragten der Schule, freuten sich Lorena Hertinger und Jakob Zehendner über die kleine Belohnung für ihren Einsatz. Mit reflektierender Weste und Kelle standen die beiden, genauso wie ihre anderen Mitstreiter im Landkreis, Tag für Tag bei Wind und Wetter an Verkehrshelferübergängen und sicherten diese für jüngere Kinder.

Dominique Heim, der auch stellvertretender Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Haßberge ist, hob hervor, dass neben den Schülerlotsen auch rund 80 Erwachsene landkreisweit als Schulweghelfer im Einsatz sind. Die Tätigkeit der Erwachsenen und Jugendlichen erläuterte Matthias Krapf: "Ganz wichtig ist es, dass Schülerlotsen und Verkehrshelfer nicht aktiv in den Verkehr eingreifen dürfen, also ihn nicht regeln dürfen." Es sei beispielsweise auf keinen Fall erlaubt, auf die Fahrbahn zu treten und ein Auto anzuhalten. Vielmehr müsse abgewartet werden, bis der Verkehrsfluss ein gefahrloses Überqueren der Fahrbahn zulässt.

Voraussetzung für ein Engagement als freiwilliger Schülerlotse ist ein Mindestalter von 13 Jahren, in Ausnahmefällen zwölf Jahren, sowie eine Einverständniserklärung der Eltern. Interessierte Schüler, die etwas für die Allgemeinheit einbringen wollen, können mit den Verkehrserziehern der Haßfurter Polizei unter Telefon 09521/927-118 Kontakt aufnehmen und dort nähere Einzelheiten zur Ausbildung erfahren. cl