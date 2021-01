Der Spendenaufruf für den in Forchheim stehenden Zirkus Renz ging auch an den radsportbegeisterten "Frankenpedalos" nicht unberührt vorüber. Die Anfangsidee, einen Euro pro gefahrenem Radkilometer zu sammeln, konnte dank positiven Zuspruchs der Gruppenmitglieder in eine Sofortspende umgewandelt werden, um den Zirkus mit seinen Tieren möglichst schnell zu unterstützen.

Bei der Sammlung unter den Radlern, Bekannten und Freunden kam ein Gesamtbetrag von 800 Euro zusammen, der auch den Zirkustieren zugute kommt, die täglich an der Staustufe im Forchheimer Ortsteil Buckenhofen besucht werden können.

Josef Schmitt, Ideengeber und Gründungsmitglied der "Frankenpedalos", freut sich mit der Artistenfamilie Renz/Sperlich über die Spende und die gelungene Aktion.

red