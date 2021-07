Am Sonntagnachmittag, in der Zeit von etwa 13 bis 15.10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Kreuzbergstraße in Hallerndorf zwei schwarz-orange E-Bikes der Marke Bulls entwendet. Die beiden Räder mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Euro-Bereich befanden sich auf einem einem Autofahrradträger. Bei dem Auto handelte es sich um einen grauen Ford Kuga. Wer im Bereich der Zufahrt zu den Bierkellern verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.