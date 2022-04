Unter dem Motto „Nachhaltiger Genuss aus der Region – so schmeckt die Fränkische“ lädt die Gemeinde Weilersbach zum Genussmarkt am 1. Mai an der Vexierkapelle Reifenberg. Rund 20 Aussteller, drei Gasthöfe und viele Vereine kümmern sich um das Wohl der Gäste am ersten Maisonntag. Begleitet wird das Ganze von einem lebendigem Kultur- und Naturprogramm mit Live-Bierbrauen, Impulsen zum Waldbaden, Kirchenführungen und Kräuterwanderungen sowie Basteln und Filzen für Kinder. Und: Jeder, der in fränkischer Tracht kommt, wird auf ein Getränk eingeladen. Für die Anreise steht ab dem Wanderparkplatz Reifenberg ein Shuttleservice bereit.

Eröffnet wird der Genussmarkt um 12 Uhr durch Landrat Hermann Ulm sowie den Bürgermeister von Weilersbach Marco Friepes. Die örtlichen Betriebe sind gut vertreten: So wird der Zebu-Hof Gath frische Burger vom Zebu-Rind grillen, Birgit Amon von Biggis Spezialitäten selbst gebackenen Kuchen im Glas anbieten und der Hofladen Seiler frisches Holzofenbrot verkaufen, das Benedikt Seiler jeden Freitag im Weilersbacher Holzbackofen backt.

Sibylle Appoldt lädt ein zu Führungen wie „Nutz- und Essbares aus dem Wald“, der Kirchenpfleger Martin Kraus bietet Führungen durch die romantische Kapelle Sankt Nikolaus und die Weilersbacher Musikanten sorgen für das musikalische Rahmenprogramm. Bei der Reifenberger Feuerwehr können Kinder üben, mit der Kübelspritze Feuer zu löschen.

Nahezu jeder Verein aus Weilersbach hilft bei der Bewirtung mit. Und damit nicht genug: Die einheimischen Gastronomen in Weilersbach (Gasthaus Hubert/Schnörla und Sportgaststätte) haben für das Genussmarkt-Wochenende ihre Speisekarten um Schäuferla, Krenfleisch und Grillspezialitäten erweitert.

Holzspielzeug und Waldbaden

Ich freue mich, dass der Genussmarkt von unseren einheimischen Anbietern so gut angenommen wird“, erklärt Friepes. „Und natürlich freuen wir uns, dass dieser Markt auch für andere Anbieter attraktiv ist. Durch die Kooperation mit der ILE Fränkische Schweiz aktiv konnten wir unser Angebot nochmal deutlich erweitern.“ Der Bürgermeister und die ILE-Managerin arbeiten hier Hand in Hand.

„Mit dem Genussmarkt wollen wir einerseits die Vielfalt unserer ILE-Region hervorheben und gleichzeitig auch die Vernetzung der Anbieter untereinander fördern“, erklärt Corinna Brauer.

Zum Angebot auf dem Genussmarkt gehören frische Pralinen aus Schlaifhausen, Brände, Geiste, Liköre, Apfel-Seccos, Cidre und Fruchtaufstriche aus Leutenbach, Kunreuth und Mittelehrenbach, Honig aus Pottenstein, Wildkräutercrêpes aus Gößweinstein, Obstsäfte aus Pretzfeld, Eis der Eismamsell aus Waischenfeld. Auch Kunsthandwerk, Holzspielzeug und Filzwaren aus der Fränkischen Schweiz werden präsentiert. Das Jugendhaus der Burg Feuerstein informiert über seinen „Zukunftswald“ und zeigt, wie sich eine Aufforstung nachhaltig gestalten lässt. Ranger Johannes Stempfer vom Naturpark Fränkische Schweiz-Frankenjura sorgt für ein nachhaltiges Kinderprogramm und die Waldbademeisterin Christina Haas wird Waldbadenimpulse anbieten.