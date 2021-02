Am Donnerstagnachmittag haben Angestellte eines Einkaufsmarktes am Paradeplatz in Forchheim eine Zehnjährige dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel im Wert von rund zwei Euro in ihre Tasche steckte und anschließend den Markt verließ, ohne dafür zu bezahlen. Das Mädchen konnte jedoch angehalten und der Polizei übergeben werden. Es wurde im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten zugeführt.