Die Feuerwehr Hallerndorf hat ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. Damit hat das 38 Jahre alte TLF 16/25 ausgedient. Die neue Errungenschaft wurde im kleinen Kreis in Empfang genommen, sie soll im Rahmen des Florianstages der Öffentlichkeit präsentiert werden.

„Es war ein Glücksfall, dass passgenau zu unserem alten Modell ein neueres, gebrauchtes Fahrzeug auf dem Markt zu finden war“, erklärt der Kommandant der Hallerndorfer Wehr, Wolfgang Mönius, den schnellen Kauf des 24 Jahre alten Tanklöschfahrzeuges für rund 50.000 Euro. Es kann mit einem Tankvolumen von 2500 Litern genau die gleiche Menge an Löschwasser mitführen wie das jetzt ausgemusterte TLF 16/25. „In Verbindung mit unserem großen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und dem nagelneuen – im August letzten Jahres in Betrieb genommenen – Mehrzweckfahrzeug sind wir nun wieder hervorragend ausgerüstet“, so Mönius.

Der Präsentation am Wochenende folgt nun der Einbau des Funksystems. Kommandant Wolfgang Mönius geht davon aus, dass dies in wenigen Wochen erfolgen und die FFW Hallerndorf dann in voller Fahrzeugstärke einsatzbereit sein wird. erl