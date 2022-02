Zum 1. Februar hat Florian Walter die Position des Bundeswahlkreisgeschäftsführers der CSU in Bayreuth übernommen. Der gebürtige Speichersdorfer folgt auf Sebastian Machnitzke, der nach 16 Jahren eine neue berufliche Herausforderung sucht.

Sebastian Machnitzke, geboren in Gera, hatte die Stelle des Geschäftsführers 2006 angetreten. Seit dieser Zeit war er für die Belange der CSU in Stadt und Landkreis Bayreuth sowie für Teile des Kreises Forchheim zuständig. Bei einer kleinen Feier in der Geschäftsstelle wurde Sebastian Machnitzke durch den Wahlkreisvorsitzenden Franc Dierl sowie durch die Kreisvorsitzende Bayreuth-Land, Gudrun Brendel-Fischer , verabschiedet.

Mit Florian Walter konnte laut CSU ein Spezialist für Kommunikation und Marketing gewonnen werden. Der 34-jährige Industriekaufmann hat Betriebswirtschaftslehre studiert und war mehrere Jahre in der regionalen Wirtschaft tätig. Er ist verheiratet und wohnt in Speichersdorf. red