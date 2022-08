Das Wiesentstädtchen Waischenfeld lädt zum Festwochenende anlässlich seiner ersten urkundlichen Erwähnung vor 900 Jahren ein. Von Samstag an feiert es seinen „Geburtstag“ zwei Tage lang mit einem bunten Festprogramm am Bischof-Nausea-Platz.

Party am Samstag

Zum Bieranstich und Auftakt der Feierlichkeiten spielen am Samstag ab 13 Uhr „Manni und seine Rebellen“ am Festplatz auf. Ab 19 Uhr starten die „Chicolores“ aus dem Landkreis Forchheim, bekannt vom Annafest und der Erlanger Bergkirchweih , die Partynacht. Während der beiden Tage sorgen die örtlichen Vereine für Speis und Trank. Sie bieten neben Wein und Cocktails das ganze Angebot der lokalen Brauereien und ein umfangreiches Speisenangebot.

Feierlichkeiten am Sonntag

Am Sonntag um 9 Uhr eröffnet ein Freiluftgottesdienst mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick den Festtag. Musikalisch gestaltet werden die Messe sowie der anschließende Frühschoppen mit Festkommers von der Waischenfelder Blasmusik. Der Festzug mit den Vereinen der Stadtgemeinde, Ortsgruppen und zahlreichen Gästen beginnt um 13.30 Uhr an der Hammermühle und führt durch das historische Stadtgebiet.

Am späten Nachmittag gegen 16 Uhr setzt sich das Musikprogramm besonders abwechslungsreich fort. So konnten Bands, A-cappella-Gruppen, ein gemischter Chor sowie ein Instrumentalduo für die musikalische Gestaltung des Abends gewonnen werden. Bei allen Künstlern am Sonntag ist mindestens einer der Musiker aus der Stadtgemeinde. Und so heißt es zurecht: „So klingt’s bei uns in Waischenfeld .“

Kinderfest am Schulhof

Für Kinder und Jugendliche sind am Sonntagnachmittag verschiedene Aktionen auf dem Hof der Grundschule geplant. Wer sich in der Hüpfburg oder beim Soccerdart ausgetobt hat, kann sich mit Glitzertattoos, Hair-Extensions oder beim Kinderschminken verschönern lassen. Zusätzlich gibt es Bastelangebote wie das Bemalen von Taschen für die Kleinen und Größeren. Daneben bietet ein kleiner Handwerksmarkt selbst gemachte Waren zum Verkauf.

Während des Festsonntags lädt in der Sport- und Bürgerhalle ab 14 Uhr eine Foto- und Filmausstellung mit historischen Aufnahmen aus dem Leben der Stadt Waischenfeld ein. red