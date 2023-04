Ohne den Förderverein Freibad Waischenfeld gäbe es das schöne und romantisch gelegene städtische Freibad direkt an der Wiesent wahrscheinlich nicht mehr. Nun hielt der Verein mit aktuell 108 Mitgliedern Rückblick und Ausschau.

Der Mitgliederstand des Vereins sei laut Vorsitzendem Jens Maucks in den vergangenen Jahren moderat gewachsen. Er hob ausdrücklich den Bau der E-Bike-Ladestationen einschließlich Fahrradständer sowie Ladestationen in einigen Schließfächern, den Rückschnitt der Hecke am Besucherparkplatz und im Freibad , den Bau einer Sonnenterrasse direkt am Schwimmerbecken sowie die dazugehörige Umkleidekabine hervor. Kassier Uwe Dressel berichtete, dass der Kassenstand zum Jahresende leicht erhöht werden konnte, als dies noch am Jahresanfang 2022 der Fall war.

Bei den Wahlen des Vorstands, die Bürgermeister Thiem leitete, gab es keine großen Veränderungen. Bestätigt wurden Jens Mauksch als Vereinschef, Kassier Uwe Dressel, Schriftführer Frank Töpfer, Beisitzer Robert Weiß sowie die Kassenprüfer Elisabeth Pschorn und Stephan Keller. Neu in den Vorstand gewählt wurde als künftiger Zweiter Vorsitzender Peter Weiß sowie als Beisitzerin Christa Richter.

Für dieses Jahr kündigte Mauksch als Neuerungen im Bad an, dass der Förderverein einen Defibrillator für den Innenbereich des Schwimmbads anschaffen wird. Weiterhin sollen auf der im vergangenen Jahr gebauten Sonnenterrasse Sonnensegel und fest verankerte Sonnenschirme angebracht sowie der Flurbereich saniert und in freundlichen Farben gestrichen werden.

Außerdem beteiligt sich der Förderverein am Austausch des Zaunes entlang des Wanderwegs mit einem Zuschuss in Höhe von 4000 Euro.

Thomas Weichert