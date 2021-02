Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Freitagvormittag am Autobahnparkplatz Sophienberg einen 32-jährigen Polen kontrolliert. Beim genaueren Nachschauen in seinem Gepäck wurde ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Wie die Verkehrspolizei Bayreuth mitteilt, sind diese Sprays oft in Osteuropa frei zu erwerben, allerdings in Deutschland nicht zugelassen. Entweder sie besitzen ein entsprechendes Prüfsiegel " PTB ", oder es ist eindeutig darauf zu erkennen, dass das Verteidigungsspray nur gegen Tiere eingesetzt werden darf. Der Mann wurde wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt. pol