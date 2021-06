Bereits in der Zeit von Montag, 14. Juni, 5 Uhr, bis Samstag, 19. Juni, 13 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Mauer der Garteneinfassung eines Anwesens in der Rotkreuzstraße in Buckenhofen gefahren. Ohne sich um den verursachten Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Täter unerlaubt vom Unfallort . Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegengenommen.