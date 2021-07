Am Wochenende kam es in Pegnitz im Schulgelände der Dr.-Dittrich-Schule zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte rissen die Holzpfähle eines Sonnensegels ab und zerbrachen sie. Zudem hinterließen die Täter auf dem Schulgelände verstreut Bierflaschen. Besonders geärgert haben sich die Verantwortlichen auch über eine in den Fluchtweg gestellte Bank. Im Falle eines Brandes wäre dies eine zusätzliche Gefahr für Schülerinnen und Schüler gewesen. Es werden Zeugen gesucht, die zu dieser Tat sachdienliche Hinweise geben können. Die Polizei Pegnitz ist unter der Telefonnummer 09241/99060 erreichbar. red