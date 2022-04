Die evangelischen Kirchengemeinden St. Johannis und Christuskirche sowie das Bürgerzentrum Forchheim haben zum Gesprächsabend „Ukraine“ eingeladen. Über 60 Interessierte fanden sich ein.

Zunächst standen Berichte über die aktuelle Situation der Geflüchteten in und um Forchheim im Zentrum. Daniel Sauer von der Caritas berichtete von seinen Eindrücken als Integrationslotse bei der Caritas und beantwortete zahlreiche Fragen der Teilnehmer.

Anschließend gewährte Kathrin Reif vom Bürgerzentrum-Mehrgenerationshaus einen Einblick in ihre Arbeit. Sie lud zu einem wöchentlich stattfinden Begegnungscafé am Dienstagnachmittag ab 15 Uhr ein.

Die Ukrainerin Galina ließ die Interessierten schließlich noch an ihren persönlichen Eindrücken teilhaben. Sie berichtete davon, wie es ist, als Ukrainerin in Forchheim zu leben, wie dankbar sie für diese Möglichkeit ist und wie groß die Hoffnung ist, bald in die Heimat zurückkehren zu können.

Zur Vernetzung der Ukrainer untereinander hat sie bereits eine ukrainische Whatsapp-Gruppe gegründet und wöchentliche Begegnungstreffen in St. Johannis initiiert.

In einem zweiten Teil wurde dann gemeinsam geschaut, welche Angebote es bereits in Forchheim gibt und wo noch Bedarf ist, der gedeckt werden sollte. Immer wieder fielen dabei die Stichworte Deutschkurse und Kinderbetreuung. In nächster Zeit wird nun geschaut werden, wie diese Lücken nach und nach gefüllt werden können.

Wer Lust hat, sich in der Arbeit mit Geflüchteten zu engagieren, der kann sich bei Daniel Sauer , Telefon 09191/3519293, Kathrin Reif, Telefon 09191/6155287, oder Pfarrerin Melissa Wißmann, Telefon 0151/26399354, melden. Sie vermitteln weiter. red