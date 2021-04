Traditionell veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Ebermannstadt am 1. Mai einen Tag der offenen Tür mit Rahmenprogramm, an dem sich Besucher das Vereinsleben und die aktive Feuerwehr ansehen können. Der letzte Tag der offenen Tür fand 2019 statt. Aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Krise kann auch dieses Jahr kein Vereinsfest stattfinden. Vor allem wurden immer wieder die vielen selbst gebackenen Torten und Kuchen sehr gelobt. Die Feuerwehrler vermissen ihr Vereinsleben und das Fest, deshalb möchten sie einen kleinen „ 1. Mai to go“ veranstalten. Daher gibt es am 1. Mai Kuchen und Küchla zum Abholen. Gerne können auch Vorbestellungen der fränkischen Küchla gemacht werden. Interessenten senden dazu ihre Bestellung mit Name und Abholzeit per E-Mail an ffwkuchen@web.de. Die Abholzeit am 1. Mai ist von 12 bis 16 Uhr, Kuchen und Küchla gibt es, solange der Vorrat reicht. Der Umwelt zuliebe sollten eigene Kuchenbehälter mitgebracht werden, wie die Vorsitzende Tanja Lang mitteilt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ebermannstadt