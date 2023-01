Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Weilersbach hat sich neu aufgestellt und sich zudem einer Verjüngungskur unterzogen. Denn bei den Neuwahlen gab es so einige neue junge Gesichter, die einen verantwortungsvollen Posten übernahmen.

An der Spitze steht künftig Stephan Hack als Vorsitzender. Ihm zur Seite steht als sein erster Stellvertreter Sebastian Pfeufer. Zum zweiten Stellvertreter wurde Benjamin Striegel gewählt. Schriftführerin bleibt Heike Pfeufer, ebenso Christopher Gelbhardt Kassier. Dessen Stellvertreter ist Stefan Roppelt.

Im Beisitz sind vertreten: Heinz Appoldt, Christian Bierfelder, Lukas Böhm, Thomas Dötzer, Josef Gath, Henry Hack, Ulli Mauser, Christoph Pfeufer, Jakob Wolf . Die Kasse prüfen Bernhard Hack und Georg Henkel.

An die 90 Mitglieder waren ins Gasthaus Hubert/Reichelt zur Hauptversammlung gekommen, in der Kommandant Michael Henkel von den Aufgaben des aktiven Trupps in seiner Bilanz berichtete. Die 79 Aktiven waren im vergangenen Jahr 26 Mal im Einsatz und leisteten dabei 500 Arbeitsstunden, unter anderem bei zehn Bränden und neun technischen Hilfeleistungen.

Viel Erfreuliches war aus den Abteilungen Atemschutz, Gerätewart und vom dritten Zug (technische Ortung), dem 31 Aktive angehören (Hundestaffel), zu hören. Positiv blickt die Wehr auch auf den Nachwuchs. Hier hat sie keine Sorgen. Aktuell stehen 28 jugendliche Feuerwehranwärterinnen und Feuerwehranwärter parat, die Bambinigruppe besteht aus 38 Kindern.

Per Handschlag nahm Henkel Louis Rabe und Sophia Nützel in den Feuerwehrdienst auf. Zu Löschmeistern ernannte er Patrick Tenta und Tobias Maltenberger, zum Oberlöschmeister Christoph Pfeufer und zum neuen Gerätewart Heinz Appoldt.

Kreisbrandrat Oliver Flake dankte für die großartige Jugendarbeit: „Ein Impuls, mit dem die Wehr punkten kann.“

Zuversichtlich zeigte sich Henkel bei dem Thema Blackout. Er rechne zwar mit keinem flächendeckenden Stromausfall. Dennoch werde die Feuerwehr vorbereitet sein für einen Ernstfall.

Zur Sprache kam auch der Neubau des Feuerwehrhauses sowie die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges LF 8, das 25 Jahre alt ist. Dass dies nicht so einfach ist, wissen der Kommandant und auch Bürgermeister Marco Friepes. Es sind Vorhaben, die in der Gemeinde finanziell bewältigt werden müssen. Wie Friepes zum Feuerwehrhaus-Neubau informierte, habe sich die Gemeinde bereits die Grundstücke hierfür gesichert. Ein nächstes wäre, im Gemeinderat ein Gesamtkonzept einschließlich Feuerwehrhaus zu erarbeiten. Heidi Amon