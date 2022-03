Beim Online-Vortrag „Balkon-PV – Solarstrom von Balkon und Terrasse direkt in die Steckdose“, den der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes in Kooperation mit den Stadtwerken Forchheim und der Volkshochschule am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr anbietet, gibt es Informationen zur Erzeugung und Nutzung von eigenem PV-Strom. Im Rahmen des Vortrags wird erläutert, welche technischen Voraussetzungen nötig sind. Aufgezeigt werden auch die Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten von Steckersolargeräten, die Anschaffungskosten, Leistungsangebote der Stadtwerke und die Fördermöglichkeit über den Klimafonds des Landkreises Forchheim . Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. Es ist eine Anmeldung unter www.vhs-forchheim.de (bis spätestens 15 Uhr des Vortragstages) erforderlich; die Zugangsdaten werden dann per E-Mail zugesendet. red