Ab Samstag, 10. April, sind im Testzentrum in Forchheim in der Ruhalmstraße (Großparkplatz Ehrenbürg-Gymnasium) auch Corona-Schnelltests möglich. Das Testzentrum Forchheim , das vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betrieben wird, wurde mit einem zusätzlichen Raumcontainer erweitert und der Wartebereiche optimiert. Dies teilte das Landratsamt Forchheim am Freitag mit.

Bürgertestungen

Bisher waren dort nach Terminvereinbarung nur kostenlose PCR-Tests möglich. Ab sofort werden dort auch kostenlose Schnelltests , sogenannte Bürgertestungen für jedermann, angeboten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist für einen Schnelltest nicht nötig.

Nur Personen ohne Symptome

Nur Personen ohne Symptome haben Anspruch auf eine kostenlose Testung im Testzentrum. Bei Krankheitssymptomen wenden sich Betroffene wegen einer Testung an ihren Hausarzt.

Die Öffnungszeiten für Schnelltests nach Terminvereinbarung: Dienstag und Donnerstag jeweils von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr. Öffnungszeiten für PCR-Tests nach Terminvereinbarung: Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Weitere Testmöglichkeiten für Schnelltests :

Hausärzte: Einige Hausärzte führen Antigen-Schnelltests selbst durch. Unter der Nummer 116117 erfahren Interessierte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), welche Ärzte dies anbieten. Hierzu ist telefonisch ein Termin zu vereinbaren.

Apotheken

Einige Apotheken führen Antigen-Schnelltests selbst durch (Auflistung unter www.lra-fo.de/corona). Hier ist telefonisch ein Termin zu vereinbaren.

In Ebermannstadt

Das Schnelltestzentrum des Landkreises in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Ebermannstadt: Tests sind ohne Terminvereinbarung möglich; Pfarrzentrum St. Nikolaus, Kirchenplatz 9, Ebermannstadt, montags, mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr.

In den Gemeinden

Schnelltestzentren der Gemeinden:

Die Gemeinden Dormitz, Heroldsbach, Leutenbach, Neunkirchen am Brand und Weilersbach bieten ohne Termin Tests an. Informationen zu den Öffnungszeiten erhalten Bürger bei den jeweiligen Gemeinden oder auf deren Internetseiten. red