Als am frühen Dienstagabend eine 54-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2236 von Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) in Richtung Eckenhaid (Landkreis Erlangen-Höchstadt) fuhr, hat sie einen Unfall verursacht. Schneefall und Schneematsch auf der Fahrbahn erforderten laut Polizei erhöhte Vorsicht bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Diese ließ die 54-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch außer Acht. Sie geriet mit ihrem Wagen zwischen Laipersdorf und Herpersdorf ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit ihrem Auto gegen die Außenschutzplanke. Anschließend schlingerte ihr Wagen noch etwa 20 Meter nach vorne und stieß gegen die rechte Außenschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich dann dort das Fahrzeug in der Schutzplanke. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an dem Auto in Höhe von circa 20 000 Euro. Auch an den Außenschutzplanken entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Da sich die Frau bei dem Verkehrsunfall verletzte, wird der Fall der Staatsanwaltschaft übermittelt. Die Feuerwehren Herpersdorf und Forth waren kurz nach 20 Uhr zu dem Unfall alarmiert worden. Der Einsatz dauerte bis 21.45 Uhr.