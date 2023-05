Die Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen aus dem Landkreis Forchheim haben sich im Sportheim des Sportvereins Hetzles getroffen, um vom Kreissportabzeichenreferenten Heinz Richter geschult zu werden. Sie wurden über alle Neuerungen informiert und erhielten die Unterlagen zur Abnahme des Abzeichens für das Jahr 2023.

Der Sportkreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Edmund Mauser, bedankte sich bei den ehrenamtlichen Prüfern für ihr Engagement und ehrte im Namen des Bayerischen Landessportverbandes Anneliese Hitschfel (Igensdorf) für zehn Jahre Prüfertätigkeit. Silvia Richter (Neunkirchen am Brand) und Siegfried Schmiedel (Forchheim) erhielten selbige Ehrung für 20 Jahre, Heinz Richter (Neunkirchen) für 25 Jahre und Gerhard Schneider (Forchheim) für 30 Jahre.

Der Kreisvorsitzende äußerte in seinem Grußwort den Wunsch, zukünftig der sportlichste Landkreis in Oberfranken zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde bereits vom Landrat Hermann Ulm und dem Schulrat Markus Hahn Unterstützung zugesagt. Sehr erfreut war der BLSV-Kreisvorstand über die Zusage des Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Ewald Maier für ein Sponsoring.

Kreisreferent Heinz Richter beglückwünschte die Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend (BSJ), Yvonne Barth, zur erfolgreich abgelegten Prüfung als Sportabzeichenprüferin. Neben der Möglichkeit des freien Trainings und der Leistungsabnahme in den einzelnen Orten (Termine unter deutsches-sportabzeichen.de), richtet der Sportkreis einen Sportabzeichentag am 8. Juli von 10 bis 15 Uhr auf der Sportinsel in Forchheim aus. red