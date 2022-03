Die Feuerwehren der Gemeinde Pretzfeld möchten die Menschen in der Ukraine unterstützen und beteiligen sich an der Sachspendenaktion des Vereins „Einfachmachen“ (Auerbach/Oberpfalz). Benötigt werden Dinge des alltäglichen Lebens wie zum Beispiel haltbare Lebensmittel, Babybedarf (Milchpulver, Babynahrung, Feuchttücher, Windeln, Verbandsmaterial und Zubehör, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Handtücher und Decken. Kleidung wird aktuell nicht mehr benötigt. Die Spenden bitte in Kartons verpacken und den Karton deutlich beschriften (Inhalt angeben). Die Spenden können an folgenden Termin bei der Freiwilligen Feuerwehr Pretzfeld abgegeben werden: Dienstag, 8. März, und Mittwoch, 9. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr. red