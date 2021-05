Am Sonntagnachmittag hat sich ein Auffahrunfall mit Personenschaden auf der B 2 Höhe Lindenhof ereignet. Ein 37-jähriger Porsche-Fahrer bemerkte hierbei zu spät, dass der Toyota vor ihm seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach links auf einen Rastplatz einzubiegen. Infolgedessen fuhr der Porsche frontal in das Heck des vorausfahrenden Autos des 72-jährigen Nürnbergers, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro an beiden Fahrzeugen entstand. Die beiden Insassen des Toyota erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen, bedurften allerdings keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.