Der Herbst hat langsam ein Ende und die letzten Ernten wurden eingeholt. Auch die unzähligen Walnüsse an den Bäumen können eingeholt werden und – wenn einmal geknackt – als gesunde Nascherei zwischendurch genossen werden. Waldemar Schneider aus Pautzfeld hat bis zum heutigen Tag 65 Kilogramm Walnüsse von heimischen Bäumen geknackt. Schnell entwickelte der an Siebenschläfer geborene 76-Jährige Freude an der durchaus mühseligen Arbeit, und die Knackerei wurde zu seinem Hobby.

Doch die Nüsse müssen er und seine Lebensgefährtin nicht alleine essen, denn auch seine Kinder und Enkelkinder naschen die leckeren Walnüsse . So können der Winter und Weihnachten kommen. Wie heißt es laut Schneider so schön: „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Ach ja, und für nächstes Jahr plant der Nussknacker, über 100 Kilogramm zu knacken. red