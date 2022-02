Ein angeblicher Wohnmobilstellplatz in Reifenberg führte etliche Bewohner des Weilersbacher Gemeindeteils in die jüngste Ratssitzung. Bürgermeister Marco Friepes ( CSU ) stellte klar, dass das Thema aktuell sei, aber in keiner Gemeinde, die zur Ile Fränkische Schweiz aktiv gehört, eine Entscheidung über einen Standort getroffen werde, ehe das Landratsamt einen Anforderungskatalog erarbeitet habe.

Bauarbeiten beginnen wieder

Am heutigen Montag werden die Bauarbeiten an der Weißenbacher Straße wieder aufgenommen. In mehreren Abschnitten wird dort die Straße saniert. Zuvor werden aber Wasser- und Abwasserleitungen und sonstige Infrastruktur erneuert. Beide derzeit involvierten Firmen liegen im Zeitplan.

Mit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten tritt auch wieder die Umleitung in Kraft. Die nördlich der Baustelle gelegenen Straßenzüge können dann wieder über die Hohe Rainstraße und die eingerichtete Ampelanlage erreicht werden.

Die Fraktion Bürgerrecht (BR) hat einen Antrag gestellt, in Weilersbach Gewerbeflächen auszuweisen. Die Gemeinde habe in ihrem Flächennutzungsplan, wie der Bürgermeister erklärte, an der B 470 rechts von der Ortsausfahrt ein Areal von 4,5 Hektar dafür vorgesehen. Das gesamte Gelände befinde sich in Privatbesitz. So habe die Kommune keinen Einfluss, ob sich dort Gewerbe ansiedeln wolle.

Um mögliches Interesse zu befördern, will Friepes bei den Gesprächen mit dem staatlichen Straßenbauamt darauf hinwirken, dass beim geplanten Kreisverkehr eine eigene Zufahrt für ein Gewerbegebiet eingeplant wird. Der Kreisel soll in absehbarer Zeit die Ampelanlage an der Kreuzung B 470 und Ortsverbindungsstraße Weilersbach-Kirchehrenbach ersetzen. Sie war lange ein Unfallschwerpunkt.