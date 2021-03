Die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Forchheim erhalten einen neuen Chef. "Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Bestellung als neuer Leiter des Finanzamts . Ihr beruflicher Weg führt Sie damit erstmals raus aus Mittelfranken und in die historische Königsstadt Forchheim ", gratuliert Finanz- und Heimatminister Albert Füracker dem Regierungsdirektor Stefan Maier. Er hat am Freitag die Leitung des Finanzamtes übernommen.

Holger Lustig ging nach Weiden

Der 48-jährige promovierte Jurist arbeitete vier Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Erlangen , bevor er 2007 seine Karriere in der Bayerischen Finanzverwaltung begann. Beim Finanzamt Erlangen wurde er in den höheren Steuerverwaltungsdienst eingeführt, dann wechselte er als Referent an das Bayerische Landesamt für Steuern in Nürnberg und war dort in der Personalverwaltung tätig. Seit 2015 war Maier am Finanzamt Ansbach Sachgebietsleiter und Vertreter der Amtsleitung. Beim Finanzamt Forchheim folgt er Holger Lustig, der die Leitung des Finanzamts Weiden übernommen hat. red