Über insgesamt zehn neue Truppführer können sich die Feuerwehren aus Hallerndorf , Pautzfeld und Trailsdorf freuen . Das sogenannte MTA-Ausbildungs- und Übungsmodul wurde in der Gemeinde Hallerndorf erfolgreich absolviert und ist bereits die dritte Standortausbildung, die gemeinschaftlich im Inspektionsbezirk 2/4 ihren Abschluss fand.

Schwerpunkt der Funktion „Truppführer“ ist die Umsetzung eines Auftrags innerhalb der taktischen Einheit einschließlich des Erkennens von Gefahren und des Reagierens auf Störungen. Durch die Teilnahme am regelmäßigen Übungs- und Einsatzdienst in den jeweiligen Feuerwehren in den letzten zwei Jahren konnten die Teilnehmer Erfahrungen sammeln und ihr Wissen und Können nach der Grundausbildung (Basismodul) verbessern.

Die Feuerwehrdienstleistenden mussten mindestens 40 Übungsstunden in 24 Einzelübungen absolvieren. In den letzten drei Wochen vor der Prüfung haben sich die Dienstleistenden dann nochmals intensiv mit einem Übungsprogramm vorbereitet, das von der Kreisbrandinspektion zusammen mit der Feuerwehr Pautzfeld angeboten wurde.

Im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten wurden gemäß Vorgabe der Kreisbrandinspektion die zwei Einsatzübungen Brandeinsatz und technische Hilfeleistung erfolgreich absolviert. Jeder Prüfungsteilnehmer musste einmal die Funktion eines Truppführers übernehmen und sein Wissen unter Beweis stellen. Im Anschluss an die praktischen Prüfungen mussten die Teilnehmer einen schriftlichen Test mit 25 Fragen bestehen.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

Die erfolgreich absolvierte Abschlussprüfung ist ein wichtiger Bestandteil des Übungs- und Ausbildungsmoduls und wurde von der Kreisbrandinspektion, bestehend aus KBI Dietmar Willert, KBM Jan Gruszka und KBM Harald Kraus, nach den Grundsätzen der Abschlussprüfung der staatlichen Feuerwehrschulen und der Ausbildungsinspektion Forchheim durchgeführt. Durch diese Qualifikation können die Teilnehmer an weiterführenden Lehrgängen zum Beispiel zum Gruppenführer teilnehmen.

Die neuen Truppführer in der Gemeinde Hallerndorf sind: Kathrin Kotlarski, Philipp Bauer, Stefan Schleicher, Erik Drimel, Anna Mohnlein, Marie Harsch, Johannes Harsch, Paul Schütz , Lukas Schneider und Thibaut Grenzow. Harald Kraus