Das Walberlafest ist nach dem Forchheimer Annafest das zweitgrößte Volksfest im Landkreis Forchheim und in der Fränkischen Schweiz. In den letzten drei Jahren fiel die beliebte Freiluftveranstaltung auf dem Forchheimer Hausberg den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Nun die gute Nachricht für Walberlafest-Fans: Am ersten Maiwochenende findet das weithin bekannte Volksfest wieder statt.

Dies teilte Bürgermeisterin Anja Gebhardt ( SPD ) während der Gemeinderatssitzung am Montagabend mit. Am Freitag, 5. Mai, will sie selbst das erste Fass Bier auf dem Walberla anstechen und somit das Fest eröffnen.

Gespräche mit der Polizei

Veranstalter ist wie immer die Gemeinde Kirchehrenbach , die von den örtlichen Vereinen unterstützt wird. Der Ablauf ist wie zuletzt 2019 bereits geplant. Mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt und einem Sicherheitsdienst haben schon Gespräche stattgefunden. Dabei wurde vereinbart, dass der diesjährige Ablauf beobachtet wird und danach Entscheidungen zu eventuellen Änderungen getroffen werden. Im Landratsamt Forchheim fand ebenfalls bereits ein Gespräch mit Mitarbeitern der Lebensmittelkontrolle zu den Hygienevorschriften statt. Für das Personal haben Standbetreiber zur Handwäsche Wasser in Trinkwasserqualität vorzuhalten. Für Gäste ist dies nicht vorgeschrieben.

Wasser und Strom

Alle Schausteller müssen jeden Tag ihr benötigtes Wasser frisch mitbringen, und Stromaggregate zur Kühlung von Lebensmitteln müssen durchgängig laufen.

Für Besucher ist das Walberlafest nur per pedes zu erreichen. Wer mit dem Auto kommt, muss im Tal parken.