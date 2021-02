Da eine Ecke am Rand seiner Fahrerlaubnis fehlte, sind Beamte der Polizei Ebermannstadt bei einem 55-jährigen Autofahrer stutzig geworden. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Am Dienstag gegen 15.20 Uhr kontrollierte die Streife der Polizei Ebermannstadt den Ford-Fahrer in der Altweiherstraße. Hierbei händigte der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Bei einem genauen Blick auf das Dokument wurden die Polizisten stutzig. Eine Ecke des Führerscheins war abgeschnitten, somit war der "Lappen" ungültig. Nach einiger Zeit zeigte sich der Ebermannstadter einsichtig und gab an, dass sein Führerschein vor langer Zeit wegen einer Trunkenheitsfahrt eingezogen und entwertet wurde. Seither besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt an Ort und Stelle.