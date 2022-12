Die „Keller Mountain Blues Band“ (KMBB) läutete in der Vergangenheit in guter Tradition das neue Jahr musikalisch ein – bis Corona kam. Nach zweijähriger Unterbrechung ist es wieder so weit und man kann den Jahresauftakt am Samstag, 7. Januar, mit einer KMBB-Party zelebrieren. Veranstaltungsort ist das Junge Theater (Kasernstraße 9). Mit den beiden Leadsängern Nadin Albrecht und Alex Teubner, der groovigen Rhythm-Section und ihrem „Killer“-Bläsersatz ist die elfköpfige Band schon aufgrund ihrer Besetzung Garant für besten Rhythm & Soul.

Bei der Präsentation ihres vielseitigen Repertoires, angefangen bei Soul-Klassikern, über Songs der legendären Blues Brothers bis hin zu Joe Cocker , James Brown , Aretha Franklin , Steve Winwood oder auch Larry Carlton besticht die Band auch durch eigene Interpretationen und Arrangements der Songs.

Karten für die Veranstaltung gibt es zu 15 Euro (ermäßigt 13 Euro), im Vorverkauf zu 14,20 Euro (ermäßigt 12 Euro) bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim zum Beispiel beim NN-Ticket-Point Forchheim , Hornschuchallee 7, Telefon 09191/722011, bei der Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Hornschuhallee 31, Telefon 09191/3515930, sowie jederzeit online unter www.jtf.de. red