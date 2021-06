Die Touristinformation Egloffstein informiert über Veranstaltungen in den kommenden Tagen:

„Eintauchen in die Unterwelt“ – Führung durch die Felsenkeller von Egloffstein : Samstag, 12. Juni, 10 Uhr, Treffpunkt an den Felsenkellern, unterhalb Parkplatz der RfB, Felsenkellerstraße 20; „ Lama /Alpakatrekking“: Sonntag, 13., und 20. Juni, 17 Uhr, Spaziergang über knapp drei Kilometer, Dauer circa zwei Stunden, Terminvereinbarung oder Anfragen per Telefon: 09197/8885 oder via E-Mail an brennerei.rackelmann@t-online.de; „Geführte E-Bike Tour durch die Fränkische Schweiz“: Dienstag, 15. Juni, 10 Uhr, ein E-Bike kann mitausgeliehen werden, Anmeldung unter 09197/1544.

Weitere Informationen unter www.trubachtal.com. red