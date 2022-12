In der Fränkischen Schweiz haben sich mehrere Verkehrsunfälle bei Schneeglätte ereignet. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden.

Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein 18-jähriger BMW-Fahrer aufgrund eis- und schneeglatter Fahrbahn sowie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Zufahrtsstraße zum Flugplatz Burg Feuerstein ins Schleudern. Der junge Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen die Schutzplanke. An seinem Wagen entstand mit 10.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Schaden an der Schutzplanke beläuft sich auf 1000 Euro.

Unfall in Unterleinleiter

Im Laufe des Freitags kam es infolge des starken Schneefalls zu einigen Unfällen. In Unterleinleiter übersah eine Suzuki-Lenkerin das Bremsen eines vorausfahrenden Transporters. Da die Straße schneeglatt war, kam sie durch ihr abruptes Bremsmanöver ins Rutschen und krachte in das Heck des Transporters. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

In Dietzhof geschlittert

Ähnlich erging es einem Toyota-Fahrer in Dietzhof. Beim Abbiegen gehorchte sein Auto nicht mehr den Lenkbewegungen und der Wagen schlitterte quer über eine Einmündung. Erst der Graben stoppte ihn, so dass der voll aufsetzte. Es wurde zwar kein Fremdschaden verursacht, ein Eigenschaden am Auto in Höhe von 1000 Euro blieb dem Autofahrer jedoch. pol