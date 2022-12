Im Jahr 2012 begann die Kooperation zwischen der Caritas-Jugendhilfe in Pettstadt bei Bamberg und der Lidl Regionalgesellschaft Eggolsheim . Teilweise wurden schon über 100 Kinder und Jugendliche in den letzten zehn Jahren durch die Caritas-Jugendhilfe betreut. Diese haben in der Weihnachtswoche ihre ganz persönlichen Geschenke überreicht bekommen.

Jedes Kind durfte sich per Wunschzettel ein Geschenk im Wert von zehn Euro aussuchen. Es wurden Puzzles und Puppen gewünscht, aber auch Kleidung und Gutscheine. „Die Kinder und Jugendlichen seien immer daran interessiert, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Daher wurden auch viele Gutscheine für Kinos oder Freizeitbädern übergeben“, berichtet Otto Bezold, Leiter der Caritas-Jugendhilfe in Pettstadt.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich jedes Jahr auf die Aktion und bringen sich aktiv mit ein“, sagt Norbert Bock, Beauftragter für Mitarbeiter & Soziales bei Lidl . Zusätzlich wurden heuer 295 Euro über eine im Büro aufgestellte Spendenbox eingesammelt. Hier konnten die Lidl-Mitarbeiter zusätzlich spontan die Wunschbaum-Aktion unterstützen. red