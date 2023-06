Eine tadellose Leistung bot eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Morschreuth bei der Leistungsprüfung „Wasserentnahme“. Als Schiedsrichter fungierten die Kreisbrandmeister Michael Lorke, Franz-Josef Hetz und Michael Wölker.

Das Abzeichen in Bronze wurde von Philipp Buchdrucker und Jannik Wunder erreicht. Das silberne Abzeichen ging an Mario Rupprecht. Die Stufe Gold erreichte Norbert Geissler. Die vorletzte Stufe Grün-Gold ging an Michael Roppelt und Oliver Pöhlmann. Das Abzeichen in Rot-Gold wurde an Thomas Wolf und Daniel Trux übergeben.

Der Gruppenführer Johannes Roppelt stellte sich als Wiederholer zur Verfügung. red