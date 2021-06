Am Montagmorgen hat ein Kleinlaster beim Rangieren eine Gartenmauer in der Straße Am Bärenstein in Gößweinstein beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Lediglich ein weißes Dach des Lastwagens konnte erkannt werden. Hinweise auf die Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen. pol