Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten in Hausen wieder langjährige Aktive der freiwilligen Feuerwehr geehrt werden. Die Gemeinde unter Bürgermeister Bernd Ruppert hatte dazu in die Hausener Mehrzweckhalle zu einer Dienstversammlung geladen. Landrat Hermann Ulm verlieh im Namen des Freistaates Bayern eine Urkunde für 40 Jahre Einsatzdienst an Rainer Drummer, Martin Heilmann, Wendelin Kupfer und Herbert Kemeth sowie für 25 Jahre an Markus Heilmann.

Weiterhin zeichnete der Kommandant Siegfried Iglhaut im Namen der Feuerwehr Hausen Werner Heilmann für 30 Jahre, Michael Ismaier und Markus Wagner für 20 Jahre und Marc Schneider , Jan Scholz sowie Niklas Weickert für zehn Jahre aktive Dienstzeit aus.

Der Kreisbrandrat Oliver Flake schloss sich im Namen des ebenfalls anwesenden Kreisbrandmeisters Willibald Hofmann und der gesamten Landkreisführung den Glückwünschen an und lobte die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft der Hausener Wehr. red