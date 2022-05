Im Rahmen des „Häus’ner Theatersommers“ wird die Schauspielkomödie „ Arzt wider Willen“ gezeigt. Termin ist am Freitag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Greifenhof, Dr.-Kupfer-Straße 4 in Hausen . Geplant ist die Vorstellung als Open-air-Veranstaltung. Bei schlechtem Wetter wird in die Mehrzweckhalle (Turnhalle, Heroldsbacher Straße 51) am Rathaus ausgewichen. In dieser frechen Posse im Stile der italienischen Commedia dell’Arte frönt Molière seiner Lust an der Komik, am Slapstick und an der übermütigen Satire. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten: Vorverkauf 23 Euro , Abendkasse 25 Euro , ermäßigt 20 Euro , Kinder 7 Euro , gültig unter anderen für Vereinsmitglieder des Fränkischen Theatersommers. Vorverkauf in der Gemeinde Hausen , Einwohnermeldeamt, Telefon 09191/7372-18, und in der Volksbank und Sparkasse in Hausen sowie online unter theatersommer.de. Foto: Fränkischer Theatersommer