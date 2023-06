In Niedermirsberg hat die Kinder- und Jugendfeuerwehr eine „Ramadama-Aktion“ veranstaltet. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, waren viele Kinder und Jugendliche der Einladung zum Aufräumen gefolgt und es war für alle Teilnehmer eine erlebnisreiche Erfahrung. Gerade in diesem Alter ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, welche Auswirkungen die Verschmutzung der Landschaft mit sich bringt. Die vielen gefüllten Müllsäcke waren zwar ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, aber dennoch der Beweis für eine erfolgreiche Aktion.

Arbeiten am Spielplatz

Parallel nutzten die Helfer den Aktionstag, um notwendige Arbeiten am Spielplatz durchzuführen. Im Anschluss gab es für die fleißigen Helfer am Spielplatz eine Brotzeit. So ließen alle den Tag gemütlich ausklingen. red